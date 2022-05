Per Sempre Grande Torino: la mostra sugli Invincibili a Camerano (AN)

La mostra è in programma per il weekend del 28 e 29 maggio. L'ingresso è gratuito

Il mondo granata continua a ricordare il Grande Torino. La Pro Loco "Carlo Maratti", con il patrocinio dell'Amministrazione del comune di Camerano, in provincia di Ancona, ha infatti organizzato, nella Chiesa comunale di S. Faustina, in via C. Maratti 14, per il weekend del 28 e 29 maggio, una mostra dedicata agli Invincibili. L'inaugurazione sarà sabato 28 alle ore 17:00, mentre il giorno dopo resterà aperta dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00. La mostra, a cura del Dott. Gabriele Cipolletta, avrà ingresso gratuito e nel corso delle due giornate interverranno il Dott. Fiorenzo Santini (giornalista sportivo) e il Dott. Maurizio Vigliani (giornalista sportivo e direttore del Giornale web "Il Popolano").