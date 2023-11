Quagliarella dice addio al calcio: “Sono in condizioni fisiche inaccettabili”

A 40 anni Fabio Quagliarella si ritira dal calcio. Intervistato ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: "Mi ritiro, sono costretto. Sono in condizioni fisiche inaccettabili per scendere in campo adesso". E a proposito degli obiettivi futuri ha aggiunto: "Sicuramente i sogni ci devono sempre essere, uno è poter restare nel mondo del calcio e capire il ruolo che mi si addice. Ma abbiamo tutto il tempo per capire che strada intraprendere". Quagliarella - che è cresciuto nelle giovanili del Torino con cui ha anche esordito in Serie A il 14 maggio 2000 - ha vestito la maglia del Torino - oltre nella stagione 1999/2000 in cui ha raccolto 5 presenze - anche dal 2014 a febbraio 2016, collezionando 50 presenze e segnando 18 reti. L'ex numero 27 granata è stato l'autore del gol decisivo del 2-1 in occasione dell'ultimo derby vinto dal Torino contro la Juventus il 26 aprile 2015.