Quanti cuori Toro al Filadelfia: un successo la “Partita della Leggenda”

Torino, applausi e clima di festa al Filadelfia per la Partita della Leggenda

Ogni leggenda, amico e artista granata è entrato sul terreno di gioco del campo principale del Filadelfia accolto dagli applausi dei tifosi, disposti tra Tribuna Centrale e gradinate. Prima di iniziare la partita, un attimo di raccoglimento dopo aver ricordato quanto sia un onore e un vanto scendere in campo al Filadelfia. Infine un minuto di silenzio in ricordo degli eroi del Grande Torino e delle vittime dell'Heysel nell'anniversario della strage. Tantissimi gli ex giocatori granata accorsi all'evento: Ferrante, Benedetti, Asta, Dino Baggio, Fantini, Longo, Castellini, D'Onofrio, Fossati, Ermini, Bresciani, Claudio Sala, Semioli, Comi, Marchisio, Rampanti e tanti altri. La partita si è svolta all'insegna del fair play e della passione per i colori granata. Tra tutti si è distinto Marco Ferrante, riconfermatosi bomber al Filadelfia con i tifosi sugli spalti a dedicargli cori e applausi per ogni gol siglato. In rete per le Leggende granata anche Franco Semioli ed Enrico Fantini. Per gli Artisti & Amici granata invece è andato a segno con una doppietta Gabriele Ghione. Presenti a bordocampo per assistere all'evento anche Davide Vagnati ed Emiliano Moretti oltre ai calciatori della prima squadra Saba Sazonov e Perr Schuurs. In occasione di questo speciale evento a tinte granata è stata aperta una raccolta fondi che mira a far proseguire i lavori di ricostruzione del terzo lotto al Filadelfia. In questo luogo infatti, come da progetti iniziali, si vuole inserire il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.