Renato Zaccarelli compie 73 anni. Tanti auguri a una bandiera senza tempo

Zaccarelli, nato il 18 gennaio 1951 ad Ancona, cresce nelle giovanili granata. Vi milita dal 1966 al 1968, va poi in giro per l’Italia a farsi le ossa tra Catania, Novara e Verona, prima di riapprodare al Torino nel 1974 dando vita a una storia indelebile che lo consacra come uno dei più grandi interpreti nella storia del calcio italiano. Mezzala di tecnica sopraffina e classe ineguagliabile, si laurea campione d’Italia sotto la guida di Gigi Radice nel 1976 e sfiora il secondo scudetto consecutivo l’anno successivo. Un secondo posto ci fu anche nel 1985, con il ritorno di Gigi Radice e il serrato testa a testa con il Verona di Bagnoli. Zaccarelli, Zac per tutto il popolo granata, rimane sotto la Mole fino al 1987, prima di appendere le scarpe al chiodo. In totale ha vestito la maglia del Toro per 413 volte in 13 stagioni consecutive segnando 21 gol. In carriera ha vestito anche la maglia della Nazionale per ben 25 volte, segnando due reti, tra cui l'indimenticabile goal alla Francia di Platini nei Mondiali del 1978.