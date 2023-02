“Rosso diretto”, il nuovo libro di Orazio Di Mauro: un giallo ispirato al derby

Nel giorno del Derby della Mole, Orazio Di Mauro - laureato in ingegneria e docente di fisica in un istituto di scuola superiore - nel suo nuovo libro "Rosso diretto” (Neos Edizioni) racconta un giallo ispirato al derby di Torino, fra tifoserie contrapposte, collusioni con la malavita e intrighi sentimentali. "Durante il derby tra Torino e Juventus, il difensore bianconero Giò Cùccaro commette un grave fallo nei confronti di un attaccante del Toro. Qualche giorno dopo il calciatore scompare e il fatto parrebbe collegarsi a quel brutto episodio sportivo. Michele Asti, giovane cronista di nera, si trova a collaborare con l'amico Carlo Zoggia, ispettore superiore di polizia. Condividendo gli sviluppi dell'indagine, i due amici entreranno in contatto con calciatori, allenatori, procuratori, tifosi e figuri dal discutibile passato che popolano il mondo del calcio". "Rosso Diretto" è "una scrittura dai toni cangianti, dal procedurale al parlato calcistico, dal giornalistico al famigliare, accompagna il lettore dentro i meandri più oscuri ed illegali del tifo organizzato, dalle scommesse al bagarinaggio, dai rapporti con la criminalità ai ricatti".