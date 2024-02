Sabato 10 febbraio la festa di Carnevale della Scuola Calcio del Torino

STADIO "VALENTINO MAZZOLA", ORBASSANO, ITALY - 2024/01/06 - Youngs fans of Torino Primavera and members of Torino Scuola Calcio enjoy the pre match atmosphere prior to the Torino Fc U19 vs Juventus Fc U19 match, Primavera Tim 2023/2024. Photo Nderim Kaceli