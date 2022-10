Santena, intitolazione di un campo a Janni e amichevole con alcuni ex granata

A Santena la giornata di sabato 8 ottobre sarà dedicata all’intitolazione della piazza e del campo sportivo e all’amichevole tra il Comune e gli ex giocatori granata

Sabato 8 ottobre 2022 sarà una giornata ricca di eventi riguardanti lo sport a Santena. Si parte alle ore 17:00 con l’intitolazione della piazza - accanto alla scuola media Falcone - a Pierre De Coubertin, famoso per essere stato il fondatore dei Giochi olimpici moderni. Alle 17:30 segue il taglio del nastro con l’inaugurazione della targa e l'intitolazione del campo sportivo ad Antonio Janni, dove alle ore 18:00 avrà luogo un’amichevole tra il Comune e gli ex giocatori granata. Per concludere la giornata, alle 19:30 ci sarà un rinfresco.