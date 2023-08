Sasa Lukic, compie oggi 27 anni l’ex centrocampista granata

Nato a Sabac in Serbia il 13 agosto 1996, Sasa Lukic è stato un centrocampista del Torino dal luglio 2016 all'inverno del 2023. I granata allora lo acquistarono dal Partizan di Belgrado non ancora ventenne. Da allora il centrocampista serbo ha sempre vestito la maglia del Toro, esclusa la stagione 2017/18, quando giocò in prestito nel Levante in Spagna. Il serbo ha lasciato il Torino lo scorso mercato invernale per approdare al Fulham in Premier League. Quest'oggi Lukic compire 27 anni.