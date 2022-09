Silvio Piola: 119 anni fa nasceva il più grande marcatore della Serie A

Nato il 29 settembre 1913, Piola diventerà il centravanti per antonomasia. 290 le reti segnate nel massimo campionato italiano: ancora oggi nessuno come lui

Il 29 settembre del 1913 nasceva il mito Silvio Piola. Esattamente 119 anni fa veniva al mondo quello che ancora oggi è il marcatore più prolifico del massimo campionato italiano. Con le sue 290 reti - 274 in Serie A e 16 in Divisione Nazionale - Piola ha scritto la storia del calcio italiano, alzando l'asticella a un livello che nessuno è stato ancora in grado di superare.