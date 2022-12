Sinisa Mihajlovic: data, luogo e orario dei funerali

Lunedì 19 dicembre, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza Esedra (o piazza della Repubblica), a Roma, verranno celebrati i funerali di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Torino, scomparso ieri, venerdì 16 dicembre, all'età di 53 anni, a causa di una leucemia mieloide acuta. L'inizio della cerimonia è previsto per le ore 11, mentre, al Campidoglio, il comune capitolino sta già allestendo la camera ardente per chiunque voglia dare un ultimo saluto a Sinisa.