Sondaggio – A chi intitolare il nuovo Robaldo?

È ormai partito il conto alla rovescia per la nascita del nuovo Robaldo. Dopo un infinito iter burocratico, in primavera potrebbe arrivare l'inaugurazione del primo campo e, nel maggio 2025, la conclusione dei lavori. Al centro sportivo verrà attribuito un nome nuovo. Quello che vi chiediamo è quale preferireste tra quelli che vi proponiamo o, in alternativa, di farci sapere nei commenti quale vorreste.