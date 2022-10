Stati Generali Granata: le richieste al Torino dopo l’assemblea

Gli Stati Generali Granata hanno pubblicato un documento con le conclusioni dell'assemblea di domenica pomeriggio

Redazione Toro News

Gli Stati Generali Granata, che, come raccontato da Toro News, si sono riuniti a Pianezza domenica pomeriggio, hanno diffuso tramite un documento le conclusioni relative all'assemblea. Si richiede dunque che la società venga messa in vendita e che il Filadelfia possa venire aperto al pubblico almeno una volta alla settimana e che nel medesimo impianto ritorni a giocare la squadra Primavera. La richiesta è quella di rendere il più possibile aperto il centro sportivo allo scopo di favorire il contatto fra i calciatori e i tifosi. Per arrivare a questo obiettivo si richiede perciò anche l'avvio dei lavori per il secondo lotto. Si rinnova comunque l'invito a tutti i supporters a partecipare alle attività assembleari per poter dare sempre maggiore visibilità all'iniziativa.

Di seguito il testo del documento:

L'Assemblea degli S.G.G. del 9 ottobre 2022, con la partecipazione, in presenza o rappresentati dall'Associazione U.C.G. e dal Comitato Difesa del Toro, di oltre 100 Toro Club, Enti ed Associazioni – che globalmente raggruppano oltre 10 mila tifosi - e con la presenza di oltre 200 granata nella sala e di oltre 1000 in collegamento telematico, in considerazione degli esiti del questionario preventivamente sottoposto, compilato dagli stessi aderenti, e degli interventi resi in corso della sessione,

CHIEDE

che la società Torino F.C. S.p.a. venga posta in vendita, in modo equo e corretto, essendo manifesto da tempo il disinteresse dell'attuale proprietario verso una seria programmazione ed un progetto ambizioso, verso investimenti strutturali indispensabili alla crescita societaria, verso la tutela della nostra storia e dei valori della tifoseria Granata. che, nel frattempo, la società si apra al coinvolgimento dei tifosi, vendendo una quota di azioni con accesso privilegiato ai medesimi, al fine di porre le basi di una società, in futuro, realmente partecipata.

L'Assemblea del Popolo Granata, inoltre,

CHIEDE

il rispetto dello Statuto della Fondazione Filadelfia;

l'apertura IMMEDIATA del cortile del Filadelfia, come da diffide dei Giuristi Granata del 22.08.2022 e del 08.09.2022, inoltrate in nome e per conto degli SGG, ribadendo che, in

mancanza di una risposta entro e non oltre il prossimo 15 ottobre 2022, come da diffida già trasmessa dalla Fondazione Filadelfia alla società, gli SGG daranno ampio mandato ai medesimi legali per proseguire con ogni più opportuna iniziativa; l'apertura dello Stadio Filadelfia in occasione degli allenamenti, almeno per un giorno la settimana, favorendo il contatto fra i calciatori ed i tifosi; il ritorno della compagine Primavera sul campo del Filadelfia per la disputa delle partite del proprio Campionato; la decorosa risistemazione del sistema di occultamento del campo principale dello Stadio Filadelfia; l'attiva collaborazione da parte di Regione Piemonte, Comune di Torino e Torino FC, fondatori della Fondazione Stadio Filadelfia, al fine di reperire i fondi necessari all'avvio lavori del c.d. secondo lotto, quello che – come da Statuto della Fondazione - permetterebbe di portare il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata nella sua ideale collocazione, lo Stadio Filadelfia;

L'Assemblea degli Stati Generali Granata infine,

RINNOVA L'INVITO

a tutte le componenti della tifoseria Granata a dare il proprio attivo contributo agli SGG, al fine di poter concretizzare ulteriori iniziative ed azioni comuni, a dimostrare la nostra passione e l'attaccamento ai colori ed alla storia, anche e soprattutto alle nuove leve, sempre meno numerose e presenti; a coinvolgere amici e conoscenti per avvicinarli alla realtà degli SGG: solo con l'adesione di un gran numero di tifosi potremmo avere maggiore credibilità e rappresentatività. Gli Stati Generali Granata vogliono essere una agorà aperta a tutti coloro che condividono il nostro scopo unico e primario: dare un futuro degno della nostra storia al nostro Toro ed ai suoi tifosi.