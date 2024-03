“Storia del Torino nei tornei internazionali”: ecco il nuovo libro di Soccerdata

Solo una passione immensa ha potuto portare gli autori di questo libro “Soccerdata” a descrivere, dettagliare e presentare nei minimi particolari tutte le gare disputate dal Torino nelle varie competizioni internazionali a cui ha partecipato nel tempo. In tutto sono 154 (anche loro diligentemente numerate in ordine cronologico), dalla prima che vide i granata trionfanti sul Berna FC in Coppa Mitropa 1936, all’ultima del 2019, che li ha visti battuti a Wolverhampton, per l’Europa League. In mezzo tutta la storia del Torino nei tornei internazionali, con l’eterno “Tremendismo granata” che mai come nelle sfide Europee ha inesorabilmente accompagnato le sorti della squadra. Nelle 250 pagine del volume si riscoprono così aneddoti e curiosità spesso tralasciati o dimenticati e ogni tifoso ha la concreta possibilità di immergersi nel proprio passato, ricordando sfide epiche, strepitose e talvolta amare, culminate con tronfi importanti o cocenti delusioni. Non solo il numero considerevole di fotografie d’epoca presenti nel volume aiuta il lettore a rivivere questo passato, recente o remoto che sia, ma anche la dovizia di particolari, oggettivamente inedita, con la quale sono raccontate tutte le partite giocate dai granata, sotto l’aspetto storico-statistico. Ogni gara possiede un proprio tabellino completo, provvisto di nome e cognome di ogni protagonista, avversari compresi, data, ora d’inizio, stadio, spettatori, arbitro, marcatori, sostituzioni, giocatori rimasti in panchina e numeri di maglia delle 2 squadre, ove disponibili. A completarne il tabellino, per ogni gara sono presenti anche un breve commento di presentazione e di resoconto della stessa e le magliette coi colori reali con cui le squadre sono scese in campo. Statistiche ed anagrafiche finali di tutti i giocatori che abbiano giocato almeno un minuto in maglia granata in queste 154 gare, completano la ricerca. Una grande passione, quindi, quella dei 3 autori: Salvatore Lo Presti, Pietro Marchione e Marco D’Avanzo, che li ha portati in questo inverno del 2024 a completare tale opera che, date le circostanze temporali, non può che essere l’enorme augurio di rivedere al più presto la squadra in Europa. In cuor loro e in tutti quelli Granata!