Tanti auguri a Ciccio Graziani: 69 anni per uno dei “Gemelli del gol”

Per l'ex attaccante 289 presenze e 122 reti con la maglia granata, che ne fanno il settimo miglior marcatore del club dopo Valentino Mazzola

Ciccio Graziani compie 69 anni. Nato il 16 dicembre 1952 a Subiaco, Graziani esordisce nel professionismo con l'Arezzo nel 1970, e due anni più tardi il suo cartellino viene acquisito dal Torino che decide però di lasciarlo in prestito ai toscani per un'altra stagione. Nel 1973 arriva il suo esordio in Serie A con la maglia granata (il 18 novembre contro la Sampdoria) e il 16 dicembre, nel giorno del suo ventunesimo compleanno, segna la sua prima rete nel massimo campionato contro il Bologna. Con la maglia del Toro giocherà 8 stagioni, collezionando 289 presenze e 122 reti e vincendo anche lo scudetto nel 1976. In quegli anni l'ex attaccante, insieme al compagno di reparto Paolo Pulici, forma la coppia dei cosiddetti "Gemelli del gol". Lascia il Piemonte nel 1981 per trasferirsi alla Fiorentina, dove giocherà due stagioni andando ad un soffio dal vincere un altro titolo nazionale; in seguito arrivano le esperienze con Roma, Udinese e APIA Leichhardt in Australia, dove chiude la carriera da calciatore. Per Graziani tante soddisfazioni anche con la Nazionale azzurra: nel 1982 si laurea infatti campione del mondo a Madrid.