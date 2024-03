Tanti auguri a Daniele Baselli: l’ex centrocampista granata compie 32 anni

Daniele Baselli compie oggi, martedì 12 marzo, 31 anni. Nato nel 1992 a Manerbio, piccolo comune in provincia di Brescia, inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nel Settore giovanile dell'Atalanta. Con la maglia della Dea cresce a raccoglie anche le prime panchine in Prima squadra, prima di andare in compartecipazione al Cittadella dove fa l'esordio in Serie B nel 2011. Nel 2013 l'Atalanta lo riscatta e così si compie anche l'esordio in Serie A contro il Torino il 1 settembre 2013 nel match vinto per 2-0 dai bergamaschi. Il Toro ritorna nel destino di Baselli, acquistato dal club granata a luglio 2015 per una cifra pari a 6 milioni di euro e approdato sotto la Mole insieme al compagno Zappacosta. Poco più di un mese dopo, il 16 agosto 2015, Baselli va per la prima volta in gol con la maglia del Torino nel match contro il Pescara in Coppa Italia. Schierato prevalentemente come mezzala sinistra, nel corso della stagione 2016/2017, con il passaggio al nuovo modulo 4-2-3-1 viene impiegato con grande continuità e buoni risultati come mediano davanti alla difesa, guadagnandosi la convocazione in Nazionale. Nell’estate del 2019, all'inizio della sua quinta stagione sotto la Mole, fa il suo esordio nelle competizioni UEFA per club, in occasione del primo turno preliminare di Europa League contro il Debrecen (3-0). Tuttavia i tanti infortuni gli impediscono di proporsi con continuità e lo spazio diminuisce anche per scelte tecniche. La parabola di Baselli al Toro si chiude dopo sei anni e mezzo, quando viene ceduto a titolo definitivo al Cagliari a gennaio 2022. Attualmente Baselli gioca in Serie B tra le fila del Como capolista. In granata ha raccolto complessivamente 175 presenze e 18 gol.