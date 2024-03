Tanti auguri a Giuseppe Statella: l’ex centrocampista granata compie 36 anni

Giuseppe Statella festeggia oggi, venerdì 15 marzo, 36 anni. Nato nel 1988 in Calabria a Melito di Porto Salvo, Statella cresce nel settore giovanile del Bari e si specializza come centrocampista di fascia. Fa l'esordio in Prima squadra nel 2008, a vent'anni, poi inizia una girandola di prestiti. Uno di questi lo porta nella sessione invernale del 2010 al Torino. I granata militano in Serie B in un'annata in cui sulla panchina si alternano Colantuono, Berretta e poi nuovamente Colantuono. Statella fa l'esordio a fine febbraio con la Salernitana ma non convince Colantuono, che non lo chiama più in causa fino a maggio contro il Gallipoli da titolare. Viene riproposto però in una gara chiave per la stagione: Mantova-Torino, 23 maggio 2010, in ballo per i granata un posto ai playoff per sperare nella promozione in Serie A. La gara non si sblocca sottorete, ma la chance più grande per il Toro nasce proprio da un'iniziativa di Statella, subentrato al 67': assist al bacio per Rolando Bianchi, che calcia però debolmente e assiste alla risposta pronta di Bellodi per mantenere lo 0-0 su cui si chiude la partita. Il pari però permette al Toro di festeggiare comunque l'accesso ai playoff. Al termine di quella stagione il Toro dovrà abbandonare il sogno promozione in A dopo la finale playoff con il Brescia, il Mantova sarà invece retrocesso. Statella chiude la parentesi in granata con 7 presenze all'attivo. Attualmente milita in Serie D con il Gelbison.