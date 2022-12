Tanti auguri a Luciano Castellini: il “Giaguaro” compie 77 anni

Oggi lunedì 12 dicembre è il compleanno di Luciano Castellini che compie 77 anni. Il Giaguaro, soprannominato così per la sua bravura tra i pali, con la maglia granata (dal 1970 al 1978) ha vinto lo scudetto del 1976. Castellini ha collezionato con la maglia granata ben 267 presenze tra campionato e coppe. Dopo 8 stagioni al Torino i granata lo cedono al Napoli con cui si ritirerà nel 1985. Castellini è stato il detentore per 42 anni del record di imbattibilità nella storia del Torino (517 minuti senza subire gol): il 3 marzo 2019 però Salvatore Sirigu lo ha scavalcato in questa speciale classifica (QUI i dettagli).