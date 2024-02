Tanti auguri a Matteo Brighi: l’ex mediano granata compie 43 anni

Matteo Brighi spegne oggi, mercoledì 14 febbraio, 43 candeline. Nato a Rimini nel 1981, cresce calcisticamente come mediano proprio Rimini, con cui fa tutta la trafila del Settore giovanile e con cui fa il salto nel professionismo. Nel 2000 arriva la chiamata della Juventus, con cui raccoglie 11 apparizioni all'età di 19 anni. I bianconeri lo mandano in prestito al Bologna nella stagione successiva, poi la cessione al Parma. Da quel momento inizia una girandola di cambi maglia: Brescia, Chievo, Roma e Atalanta. L'11 agosto 2012 passa al Torino in prestito. Segna meno di un mese dopo la prima rete in maglia granata con il Pescara: raccoglie nel complesso 25 presenze e 3 gol nel campionato 2012-2013. A giugno rientra a Roma dopo la fine del prestito, il Toro però lo rivuole sotto la Mole e lo acquista a titolo definitivo per un anno con opzione per il secondo. La permanenza in granata dura appena metà stagione con 17 presenze e 2 reti, poi viene ceduto al Sassuolo. Ritiratosi nel 2019, da luglio 2022 entra a far parte dello staff dell'Italia Under 21 come collaboratore tecnico di Nunziata.