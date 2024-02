Tanti auguri a Moreno Longo: l’ex allenatore granata compie 48 anni

Moreno Longo spegne oggi, mercoledì 14 febbraio, 48 candeline. L'attuale allenatore del Como in Serie B ha condiviso una fetta importante della sua vita in granata, condividendone i valori e l'essenza. Dopo aver mosso i primissimi passi al Lascaris, Longo approda al Torino per la trafila delle giovanili. Il percorso lo porta in alto, fino alla Prima squadra. In granata da grande resta tre anni, dal campionato 1994-1995 al campionato 1996-1997, raccogliendo nel complesso 31 presenze. Poi accetta la chiamata della Lucchese e da lì gira ancora in giro per l'Italia ritirandosi poi a 30 anni nel 2006 anche a causa di un infortunio importante. Si chiude una carriera e se ne apre una nuova, da allenatore.

Dalla gavetta con Filadelfia Paradiso e Canavese, al ritorno al Torino come tecnico di quel Settore giovanile in cui lui stesso aveva giocato. Antonio Comi lo porta sulla panchina degli Allievi nel 2009, Massimo Bava gli consegna le chiavi della Primavera tre anni dopo nel 2012. La scelta non potrebbe essere più azzeccata perché Longo dal 2012 al 2016 scrive pagine di storia granata. La sua Primavera si qualifica infatti quattro volte consecutive alle fasi finali nazionali. Nella stagione 2013-2014 i granata perdono la finale scudetto contro il Chievo, ma nell'anno successivo si riscattano con gli interessi. Nel 2015 infatti Longo conquista il doblete: Scudetto Primavera 1 e SuperCoppa Italiana Primavera battendo la Lazio in entrambe le occasioni. Nel 2016 lascia il Toro e fa il salto in Serie B alla Pro Vercelli, poi il passaggio al Frosinone, squadra con la quale conquista una storica promozione in Serie A. Il 4 febbraio 2020 viene richiamato dal Torino, dove questa volta deve ricoprire il ruolo di allenatore della Prima Squadra, in sostituzione di Walter Mazzarri. In un percorso reso ancor più tortuoso dal lockdown in Italia e dalla sospensione del campionato, Longo riesce a portare il Toro alla salvezza matematica con due giornate d'anticipo ottenendo 13 punti in 16 partite. In estate non viene riconfermato, la società vira su Marco Giampaolo. Nonostante ciò, Moreno Longo, per il lavoro svolto e per l'attaccamento da sempre dimostrato alla maglia del Toro, resterà per sempre nei cuori dei tifosi granata.