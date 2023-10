Tanti auguri a Nikola Vlasic: il trequartista granata compie 26 anni

Oggi - martedì 4 ottobre - Nikola Vlasic spegne 26 candeline. Il trequartista croato è approdato in granata la scorsa stagione, arrivando in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Al primo anno di Toro, Vlasic ha collezionato 34 presenze, 5 gol e 6 assist in Serie A che si aggiungono alle 3 presenze con 2 assist in Coppa Italia. Scaduto il diritto di riscatto, Vlasic è tornato a Londra con l'idea di voler tornare a Torino. Dopo una lunga trattativa tra hammers e granata, Vlasic è tornato, questa volta a titolo definitivo con contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. In questo inizio di campionato ha collezionato 6 presenze.