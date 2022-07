Tanti auguri a Simone Verdi: il giocatore del Torino compie 30 anni

Oggi - martedì 12 luglio - Simone Verdi compie 30 anni. Arrivato a Torino in extremis nell'estate del 2019, con la maglia granata il giocatore classe 1992 ha collezionato 91 presenze e 6 gol in tutte le competizioni: la scorsa stagione - fuori dalle gerarchie di Juric - nella sessione di mercato di gennaio è stato ceduto in prestito alla Salernitana di Davide Nicola con cui ha segnato 5 gol in 15 presenze e ha contribuito alla salvezza della squadra campana. Tornato a Torino dopo l'esperienza a Salerno, Verdi ha iniziato questa nuova stagione con la maglia granata ed è partito in ritiro in Austria con il resto del gruppo ma il suo futuro è ancora incerto.