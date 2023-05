Toro News Award 2022/2023: il vincitore è Antonio Sanabria!

Il vincitore della sesta edizione del Toro News Award è Antonio Sanabria. L'attaccante granata è protagonista indiscusso della stagione granata. A lungo ha portato sulle sue spalle l'intero peso del reparto offensivo del Torino rivelandosi una garanzia in termini di continuità per Ivan Juric. Nel girone di ritorno poi l'esplosione e l'ultimo tassello: un maggior feeling col gol. Così il bottino finale (a una partita dal termine) recita: 12 gol (10 nel 2023) e 4 assist. Un rendimento importante, sia per Sanabria che per il Torino. Intanto Tonny è riuscito a battere il record di reti realizzate in una stagione, migliorandosi di un gol rispetto ai tempi dello Sporting Gijon. Inoltre, è diventato il terzo giocatore straniero capace negli ultimi vent'anni di prendere parte ad almeno 15 gol della squadra (prima di lui solo Iago Falque e Adem Ljajic). La redazione di Toro News premierà Antonio Sanabria nei prossimi giorni, consegnandogli la targa del Toro News Award. Si classificano al secondo e terzo posto Perr Schuurs e Samuele Ricci.