Torino: 103 anni fa nasceva Valentino Mazzola, capitano degli Invincibili

Figurine / Era il 26 gennaio del 1919, a Cassano d’Adda nasceva Capitan Valentino

Capitano degli Invincibili, pagina indelebile della storia del Torino, indimenticato da chi l'ha visto giocare e da chi ne ha solo sentito narrare le gesta. Il 26 gennaio del 1919 nasceva Valentino Mazzola, un numero 10 di cui non si è mai smesso di raccontare. Mazzola arriva sotto la Mole nel 1942, lasciando il Venezia con cui aveva vinto una Coppa Italia. A Torino sarebbe diventato il fulcro di una squadra che in campo vinse cinque scudetti e una Coppa Italia, in un ciclo senza precedenti. Su quel Grande Torino e sul suo capitano solo il fato ebbe la meglio nella tragedia di Superga. Oggi Valentino Mazzola avrebbe compiuto 103 anni.