Torino, 9 anni fa l’impresa dei ragazzi di Ventura al San Mames

Era il 26 febbraio 2015 quando il Torino di Gian Piero Ventura espugnava il San Mames, battendo a domicilio l’Athletic Bilbao. Una data difficile da dimenticare per molti tifosi del Torino, che quella sera videro Glik e compagni superare per 2-3 la formazione spagnola, conquistando il passaggio del turno dopo il 2-2 dell'andata. I marcatori furono Quagliarella, Maxi Lopez e Darmian, che trascinarono i granata agli ottavi di finale dell’edizione 2014/2015 dell’Europa League.

Nove anni dopo, quell'exploit di Bilbao resta ancora il punto più alto toccato dal Torino sul palcoscenico europeo nell'ultimo ventennio. Agli ottavi di finale di una competizione europea non si è più infatti nemmeno avvicinato. Il miglior risultato raggiunto dalla società granata nel post-San Mames è il settimo posto in Serie A della stagione 2018/2019, con Walter Mazzarri in panchina. I granata conquistarono l'accesso ai preliminari di Europa League anche grazie all'esclusione dalle coppe del Milan, ma furono eliminati ai playoff dagli inglesi del Wolverhampton.