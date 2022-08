Torino, 92 anni fa la nascita di Luigi Giuliano

Sarebbe stato oggi il 92esimo compleanno di Luigi Giuliano. Centrocampista, cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli e del Torino, esordiente in Serie A proprio con la maglia granata. Giuliano, nato il 16 agosto 1930, crebbe accanto alla leggenda del Grande Torino ed esordì il 14 novembre 1948 contro il Bologna, siglando il gol del definitivo 2-2 al debutto, nei minuti finali. Vestì la maglia granata anche quando, dopo la tragedia di Superga, scese in campo per sostituire i compagni, caduti il 4 maggio 1949. Rimase al Toro complessivamente per sei anni, dal 1948 al 1954 collezionando 125 presenze e 12 reti, poi passò alla Roma di cui fu anche capitano. Scomparve nel 1993, a seguito di una lunga malattia.