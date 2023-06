Torino, al Filadelfia la Scuola calcio saluta Benedetti

Sul campo di allenamento della Prima squadra granata, i bambini della Scuola calcio, insieme ai loro preparatori, si sono radunati per salutare Benedetti

La Scuola calcio del Torino saluta Silvano Benedetti, figura storica in tutti i sensi del club granata. Dal Filadelfia al Filadelfia, dagli esordi all'addio. Oggi - mercoledì 21 giugno - sul campo di allenamento della Prima squadra, i bambini della Scuola calcio, insieme ai loro preparatori, si sono radunati per ringraziare e salutare Benedetti. Sugli spalti anche uno striscione della Curva Maratona: "Benedetti granata nel cuore, averti avuto nel Toro è stato un onore". Il contratto di Benedetti terminerà il 30 giugno, ma già da tempo il dirigente ed ex giocatore granata sta formando il suo successore Buonagrazia.