Torino, alla serata del Circolo Soci la presentazione di “Granata Rosso e Verde”

L'opera parla di come tre drammatici eventi abbiano creato un forte legame di fratellanza tra tifoserie

Un'unione nata da eventi drammatici, da cui però è successivamente scaturito un forte rapporto di fratellanza tra tifosi. Di questo parla "Granata Rosso e Verde. Torino, Manchester United e Chapecoense, il filo del destino", opera a cura di Paolo Quaregna. Il libro, che ripercorre i drammatici disastri aerei che hanno colpito le tre squadre e i legami instauratosi tra i tifosi per far fronte ad un dolore comune, è stato presentato ieri in una serata organizzata dal Circolo Soci del Torino FC presso il ristorante dell'Unione Industriali di Torino: presente, oltre all'autore, anche il presidente del circolo Leonardo Mario D'Alessandro.