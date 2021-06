Torino FD, secondo posto al torneo “Novarello For Special”

I granata sono riusciti ad ottenere tre vittorie e un pareggio in questa manifestazione

I campioni d'Italia del Torino FD si sono piazzati al secondo posto al torneo “Novarello For Special”. I granata hanno sfiorato il primo posto che non sono riusciti a raggiungere nonostante siano stati imbattuti. Il Torino FD ha infati collezionato tre vittorie e un pareggio contro il Novara. Proprio quest'ultima squadra si è aggiudicata il torneo per differenza reti. Un ottimo risultato raggiunto grazie ai gol di Said El Kabbouri, al figlio Mohamed "Momo" e a capitan Alessandro Genta. Proprio Said El Kabbouri è stato premiato come miglior giocatore del torneo.