Torino, il 17 marzo del 1976 nasceva l’ex granata Alvaro Recoba

L'ex granata Recoba spegne oggi, giovedì 17 marzo, 46 candeline

Nato a Montevideo, capitale dell'Uruguay, il 17 marzo 1976, l'ex giocatore del Torino Alvaro Recoba compie oggi 46 anni: soprannominato El Chino per i suoi lineamenti simili a quelli orientali, Recoba è cresciuto nelle giovanili del Danubio, club con il quale cominciò anche la sua carriera da protagonista. Nel 1996 passa ad essere un giocatore del Nacional, prima di indossare per poi ben 2 stagioni la maglia dell'Inter - con il quale vinse una Coppa UEFA - qui in Italia. Al termine della stagione 1998-99 passa in prestito al Venezia, per poi tornare in nerazzurro e rimanerci fino al 2007. Nella stagione successiva - 2007-08 - diventa un giocatore, sempre in prestito, del Torino di Novellino prima e Di Biase poi. In granata, Recoba totalizzò 24 presenze e 3 reti. Nel 2008 firma con il Panionios, club greco, con il quale rimane fino al 2010, anno in cui torna al Danubio. Negli ultimi 4 anni di carriera - 2011-15 - veste nuovamente la maglia del Nacional, club nel quale da due anni a questa parte ha iniziato la sua carriera da allenatore.