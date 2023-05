Torino-Inter, curva Maratona esaurita. Il club spera in uno stadio tutto granata

Serve una grande risposta da parte del pubblico granata in vista dell'ultimo impegno stagionale, partita che si disputerà contro l'Inter sabato 3 giugno alle ore 18.30. Il match come è noto mette in palio per il Torino la possibilità di agguantare l'ottavo posto, che sarebbe certo in caso di vittoria; il piazzamento potrebbe essere valido per una qualificazione ai playoff di Conference League ( qui la situazione aggiornata ). La vendita dei biglietti è attiva sin dal 22 maggio, ma l'auspicio dal club granata è che un'impennata possa arrivare a seguito della comunicazione definitiva sull'orario del match arrivata nella mattinata di questo lunedì 29 maggio ( LEGGI QUI ). Un primo riscontro positivo è già arrivato: nelle ultime ore è infatti andata totalmente esaurita la curva Maratona. Ancora spazi disponibili negli altri settori dello stadio, dai Distinti alla Tribuna alla curva Primavera.

Verso Torino-Inter: massiccia presenza di tifosi ospiti?

Si preannuncia una forte presenza dei tifosi nerazzurri. E non solo in un settore ospiti che conta ancora qualche tagliando disponibile. I tanti interisti residenti a Torino e nelle altre province o regioni (escluse la Lombardia per le limitazioni di vendita) hanno da sempre partecipato numerosissimi alla trasferta in casa granata, e nonostante i nerazzurri abbiano ormai conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, l'entusiasmo continua a essere alle stelle. A tal proposito, anche ricordando alcuni incidenti avvenuti in passato tra le tifoserie di Torino e Inter, il club granata ha messo in vendita i biglietti della curva Primavera solo ai possessori della fidelity card Cuore Granata. I quali, tuttavia, possono acquistare biglietti per altre tre persone non tesserate, con l'opzione "porta tre amici".