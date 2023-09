Torino, la festa della Curva Maratona: ecco il programma

La Curva Maratona si ritroverà sabato 16 settembre dalle ore 15.30 all'Hiroshima Mon Amour di Via Carlo Bossoli 83 a Torino. L'ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto ad UGI (Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini). Tra gli ospiti ci saranno vecchie glorie del club come Natalino Fossati, Pasquale Bruno e Stefano Sorrentino. Inoltre, saranno presenti numerosi artisti: Alessio Mostricci, Andrea Scarpa, Beba, DJ Boosta, DJ Teflon, Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia, Gran bal dub, Michael Sorriso , Rimozione, Roberto Molinaro, i Sensounico, gli Statuto e Willie Peyote. Il presentatore sarà Gianpiero Perone. Ci sarà anche un'area street food con giochi e gonfiabili per i bambini. Di seguito il volantino della festa.