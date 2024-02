Torino, l’ex attaccante granata Marco Ferrante compie oggi 53 anni

Nato a Velletri nel 1971, Marco Ferrante compie oggi - 4 febbraio - 53 anni. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, nel 1989 fa il suo esordio in Serie A, sempre con la maglia degli azzurri. Dopo vari prestiti, nel 1992 passa al Parma, per poi dopo altre avventure in giro per l'Italia, arrivare ad indossare la maglia del Torino dal 1996 al 2001. Nella stagione 1998-1999 è capocannoniere della Serie B con 27 gol realizzati, e contribuisce alla promozione dei granata in Serie A. Dopo una parentesi all'Inter, ritorna in granata per tre stagioni, fino al 2004. Oggi, Marco Ferrante è il quinto giocatore con più reti segnate al Torino, dietro a Paolo Pulici e davanti a Francesco Graziani. Nel 2007 saluta il mondo del calcio da giocatore, diventando procuratore, per poi passare a direttore tecnico del Savoia nel 2021. Con la maglia granata, Marco Ferrante ha totalizzato complessivamente 252 presenze e 123 reti. Auguri da parte di tutta la redazione di Toro News!