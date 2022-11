Torino, Schuurs compie 23 anni: tanti auguri al difensore granata

Primo compleanno in maglia granata per Perr Schuurs. Il difensore olandese compie oggi, 26 novembre, 23 anni. Li festeggia dopo aver terminato la prima parte di stagione conquistando la tifoseria. Arrivato dall'Ajax come sostituto di Gleison Bremer, Schuurs si è inserito presto nei meccanismi di gioco granata, fino a conquistarsi un ruolo di spicco in campo e il sostegno dei tifosi. Ora il difensore è fermo ai box causa infortunio, ma la sosta mondiale dovrebbe permettergli di limitare le assenze alla ripresa. Nel frattempo spazio alla festa per il compleanno.