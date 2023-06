Torino, tanti auguri a Leo Junior: 69 anni per la leggenda granata

Tre le stagioni disputate in maglia granata in cui ha collezionato 119 presenze condite da 18 reti

Il 29 giugno 1954 a João Pessoa in Brasile è nato uno dei giocatori del Torino più forti di sempre: Leo Junior . Il baffo inconfoldibile, così le doti tecniche in mezzo al campo hanno reso Junior una leggenda granata. Oggi compie 69 anni e la redazione di Toro News si unisce idealmente ai suoi festeggiamenti.

Il nome di Leovegildo Lins da Gama Junior è un nome che evoca piacevoli ricordi alla piazza granata. Il laterale brasiliano si trasferì dal Flamengo all'ombra della Mole nell’estate del 1984 per la cifra di 2 milioni di dollari. Anche se arrivò al Toro ormai trent'enne, Junior era uno dei giocatori più talentuosi dell'epoca e, proprio per la sua età, venne soprannominato "papà Júnior". Soprannome dovuto anche al suo carisma che lo fece diventare tra i giocatori più rispettati all'interno dello spogliatoio e della tifoseria. Tre le stagioni disputate in maglia granata - 119 presenze condite da 18 reti - prima di trasferirsi a Pescara.