Torino, Tony Vigato compie 86 anni: tanti auguri ad un simbolo granata

Oggi, martedì 13 settembre, Tony Vigato compie 86 anni. Una vita al servizio del Toro per lui, ex magazziniere che ha dedicato ben 65 anni ai colori granata: uno scudetto, tre Coppe Italia, ma anche i tanti alti e bassi degli ultimi vent'anni nella sua lunga esperienza al fianco del club con sede in via dell'Arcivescovado. Dalla Serie B, al fallimento, fino alla rinascita: Tony era sempre lì, con la sua gentilezza, cortesia e generosità che lo hanno sempre contraddistinto. Sempre con il sorriso sulle labbra. Tanti auguri da tutta la redazione di Toro News!