Torino, torna in piazza Galimberti la targa di Mazzola divelta a luglio

Vandalizzata a metà luglio, è tornata al suo posto la lapide dedicata al capitano del Grande Torino Valentino Mazzola. Lo riporta Torinooggi: la targa era stata danneggiata a distanza di soli due mesi dall'inaugurazione nel giorno del 74esimo anniversario della tragedia di Superga e, dati i danni, è stata sostituita, ma ci sono voluti diversi mesi per riprodurla e riporla nuovamente in piazza Galimberti, in pieno Borgo Filadelfa. Il presidente della circoscrizione 8 Massimiliano Miano, già presente all'inaugurazione a maggio, ha rilasciato queste dichiarazioni sull'argomento: “La targa fu immediatamente rimossa dai nostri tecnici e depositata presso i magazzini della Circoscrizione 8. Recentemente, valutate le condizioni, si è deciso di riprodurla ex novo. Questa mattina la targa è tornata al proprio posto, all'interno del Parco intitolato al grande Capitano del Torino Calcio”. “Non sappiamo chi siano gli autori del gesto - ha aggiunto - quel che è certo è che non si tratta di tifoserie avversarie”.