Torino, un libro racchiude le partite vinte: esce “Tifosi granata per sempre”

Redazione Toro News

Il Toro e le vittorie hanno un rapporto particolare, soprattutto se si guarda alla deleteria retorica della sofferenza (ben diversa da quella della lotta) che viene accostata alla nostra squadra. In realtà il Toro ha vinto tantissime partite e Edizioni della Sera ha voluto racchiudere alcune di queste nell’antologia “Tifosi granata per sempre”. Solo successi, nessun pareggio anche se bellissimo come l’1-1 dello scudetto contro il Cesena o godurioso come il derby del 3-3.

Ci siamo ritrovati fra le mani venticinque racconti che spaziano fra i generi. C’è chi ci ha portato direttamente in Maratona o nei suoi dintorni, chi ha inserito la partita vera in un gustoso contesto di fantasia, chi ha scoperchiato episodi splendidi di più di un secolo fa, chi ha narrato di splendide parabole umane o ha inserito struggenti e sinceri sentimenti personali. Fra i narratori c’è anche il nostro Francesco Bugnone che, paracadutato dalle righe di Culto, ci narra di un favoloso Toro-Napoli o ex collaboratori come Marco Parella che fonde reale e fantastico in un Natale particolare.

L’antologia curata da Alessandro Salvatico aggiunge altre due voci in principio e al termine del volume. Si tratta di quelle di Martin Vazquez e Glik. Rafa parla in maniera incredibile del suo biennio, confidando che a volte si ritrova a sognare di notte quei giorni. Kamil, con l’entusiasmo che lo contraddistingueva in campo, ci confida che, anche se non sai nulla del Toro, puoi imparare fino a diventarne il capitano.

Il grande racconto della passione Toro, come recita il sottotitolo dell’opera, è disponibile in tutte le librerie e gli store online.