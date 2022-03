Toro, 53 anni fa l’esordio in granata di Paolo Pulici

Nel 1969 Paolo Pulici indossava per la prima volta la maglia della Prima Squadra del Torino

Il 23 marzo del 1969, nella partita contro il Cagliari (0-0 finale), la partita che designò il destino di Paolo Pulici con la maglia del Torino: l'allenatore dell'epoca Fabbri lo aveva schierato dal 1', e da quel momento cominciò la sua avventura in granata. Partito dalla Primavera granata, e rimasto sotto alla Mole per 14 stagioni, nella stagione 1975-76 - insieme a Ciccio Graziani - fu l'autore del gol che portò alla vittoria dello scudetto: la rete dell'1-0 contro il Cesena, infatti, era stata siglata proprio da Paolo Pulici, che da lì in poi diventò una leggenda per tutti i tifosi del Toro. Per questi ultimi, Paolo Pulici oggi è una delle bandiere del Toro, dopo Superga: nella sua esperienza in granata, raggiunse la bellezza di 172 reti totali.