Toro Club Melfi, 5° Memorial Mauro Tartaglia: attività culturali e tanti ospiti

Melfi ricorda l'educatore, amministratore pubblico e animatore civile scomparso nel 2017 attraverso due giornate piene di iniziative culturali, educative e sportive

Proseguono gli eventi del Toro Club Melfi "Gian Paolo Ormezzano". Oggi - venerdì 27 maggio - si è tenuta la prima delle due giornate dedicate al 5° Memorial Mauro Tartaglia. Melfi ha ricordato l'educatore, amministratore pubblico e animatore civile scomparso nel 2017 attraverso iniziative culturali. Il Toro Club Melfi, che quest'anno celebra anche il proprio trentennale, ha organizzato l'evento in collaborazione con l’ As Melfi , il Comitato Regionale della Lnd Basilicata e il Settore Giovanile e Scolastico regionale Figc . La manifestazione gode inoltre del patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Comune di Melfi, Coni Basilicata, Torino Fc, dell’Associazione “Ronca Battista” e Croce Rossa Italiana.

SABATO - Domani, invece, si terrà la parte sportiva del 5° Memorial “Mauro Tartaglia”. A partire dalle ore 15:00, sul terreno di gioco dello stadio “A. Valerio” di Melfi, è in programma un Quadrangolare riservato alla categoria Giovanissimi con le seguenti società: As Melfi, Santamaria Potenza, Junior club Lavello e Venusia calcio. Successivamente, alle 17:30, spazio ai giovani calciatori delle categorie Primi Calci, Piccoli Amici e Pulcini appartenenti alle società Likos, Fortitudo San Tarcisio Rionero, Pescopagano 1926, Hellas Vulture, Junior club Lavello, Santamaria Potenza e Venusia calcio. Al termine delle attività di base sono in programma le premiazioni con la consegna di coppe e targhe alle società partecipanti. Madrina dell’evento sarà la giornalista Annamaria Sodano.