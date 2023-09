Toro Club Saluzzo: ospiti Barile e Asta, intervistati da Strippoli

Grande serata al Toro Club di Saluzzo per la nuova campagna tesseramento. Oltre cento persone a festeggiare il nuovo inizio di campionato, preparandosi a seguire la squadra sia nello Stadio Grande Torino che in trasferta. Erano presenti, intervistati da Gino Strippoli, Alberto Barile, direttore operativo del Torino F.C. che ha portato i saluti della Società, e Antonino Asta, capitano di mille battaglie in maglia granata che durante l intervista ha ricordato un aneddoto della sua carriera: "Sono molto orgoglioso di essere stato il giocatore granata che ha indossato la maglia azzurra della Nazionale dieci anni dopo Roberto Mussi". Ha poi detto durante le domande poste da Strippoli come il Toro di quest'anno si sia molto rinforzato con l'acquisto di Duvan Zapata, centravanti di alto livello. La lotteria ha concluso la serata con preziose maglie originali dei giocatori tra cui Sanabria e biglietti per alcune partite in hospitality donate dal Torino F.C.