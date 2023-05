Toro Club San Mauro: le iniziative in vista del 4 maggio

San Mauro si colora di granata. In occasione dell'anniversario della tragedia di Superga, giovedì 4 maggio, il Toro Club di San Mauro ha deciso di colorare il comune italiano in provincia di Torino di un unico colore, quello granata. Durante l'intera giornata verranno esposte bandiere, sciarpe, maglie e drappi granata su balconi, finestre e vetrine. La sera, successivamente, l'appuntamento si sposta in Piazza Mochino alle ore 20:30 con le bandiere, per la commemorazione delle vittime di Superga. La lettura dei nomi degli Invincibili, invece, avverrà sotto la pagoda di Piazza Europa.