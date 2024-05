Toro Club Sicilia Granata, premiato Gian Carlo Caselli come “siciliano granata”

Il Toro Club Sicilia Granata “Tonino Asta” sabato 18 maggio ha consegnato il premio “Siciliano Granata - anno 2023” al Dott. Gian Carlo Caselli. Il premio, giunto alla dodicesima edizione è stato istituito nel 2010 con l’intento di premiare le eccellenze siculo granata e, prima del Dott. Caselli, è stato riconosciuto ad Antonino Asta, Davide Morello, Massimo Taibi, Alessandro Parisi, Antonio Barreca, Giuseppe Culicchia, Salvatore Sullo, Giuseppe Ferrauto, lo storico tifoso Paolo Chillè “zio Paolo”, Alberto Gervasi ed Antonio Sabato. Il Dott. Caselli è stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dal gennaio del 1993, dopo le stragi mafiose di Capaci e di Via d’Amelio, fino al 1999 ottenendo, unitamente al pool di magistrati da lui stesso diretti, importantissimi risultati nella lotta a cosa nostra. Il Toro Club Sicilia Granata assegna il premio con la seguente motivazione: “un grazie per l’impegno profuso per il riscatto della nostra terra dal cancro mafioso”. Presente all'evento anche Antonino Asta che ha consegnato al Dott. Caselli un fermacarte in cristallo raffigurante la tessera di socio onorario del Club.