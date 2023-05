Toro Club Vallecervo: ad Andorno cena con Tony Vigato ed ex giocatori granata

Sabato 6 maggio ad Andorno ha avuto luogo un evento organizzato dal Toro Club Vallecervo: alle 18.30 a san Giuseppe di Casto si è tenuta la messa in ricordo dei soci andati avanti, celebrata da Don Robella e Don Santacaterina. Alle 20.00 poi al Parco della Salute di Andorno c'è stata la cena granata con l'ex magazziniere del Torino Tony Vigato: presenti anche alcuni ex giocatori granata come Zago, Asta, Cereser, Rampanti, C. Sala, Franco Ossola jr e Don Robella. Lo speaker del Torino Stefano Venneri ha intrattenuto la serata.