Toro Club Valli Alto Canavese-Priacco: ieri la cena con Buongiorno e Gemello

Nella serata di ieri il Toro Club Valli Alto Canavese-Priacco - primo in Italia per abbonamenti al Torino FC - ha organizzato una cena sociale, aperta a tutti i soci in regola con il tesseramento 2023/2024, che si è tenuta alle 20:00 al ristorante “Principe Eugenio” di Cuorgnè. Il club, fondato nel 1969, vanta una lunga tradizione e per onorarla ancora di più durante la serata erano presenti anche Buongiorno e Gemello. Un bel gesto da parte di due ragazzi del Torino e di Torino, che hanno portato i loro saluti e ringraziamenti.