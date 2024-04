Toro Club Vercelli e Bruino: cene sociali con simboli della storia granata

Lo scorso 19 aprile presso il Toro Club di Vercelli - che porta il nome di Eusebio Castigliano - si è tenuta la cena sociale alla quale hanno presenziato anche alcune figure storiche del Torino. Si tratta di tre campioni della storia granata che sono stati tra i protagonisti di quell'indimenticabile squadre che vinse lo Scudetto nel 1976 come Roberto Salvadori, Renato Zaccarelli e Claudio Sala. Il presidente Stefano Grolla ha ringraziato i tre graditi ospiti per la partecipazione e per lo scambio di battute e foto svolto con i membri del club vercellese.

Un evento simile andrà in scena a Bruino (TO) nella serata di venerdì 3 maggio quando a partire dalle ore 21 si terrà la cena sociale del club "Orgoglio e Passione Granata" dove si riuniranno i soci per celebrare il 16° compleanno di questo Club. Saranno presenti anche qui ex giocatori ed importanti ospiti per riunirsi ad un evento a tinte granata che si terrà presso Cascina Lora vicino alla sede del Club. Ma a Bruino non sono finiti qui gli appuntamenti perché la sera successiva, quella dell'indimenticabile data della storia del Torino ovvero il 4 maggio, ci sarà in Piazza Grande Torino uno spettacolo videomusicale e teatrale ad ingresso gratuito per commemorare la tragedia di Superga.