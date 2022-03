Toro e River, un’amicizia che fa emozionare 73 anni dopo: Patanian si commuove

Il vicepresidente del River Matías Patanian si emoziona in una trasmissione spagnola, “El Chiringuito”, al racconto dell’amichevole fra la sua squadra e il Torino Simbolo risalente al 1949.

LA STORIA - Il Torino e il River sono legati da una profonda amicizia che viene espressa attraverso i colori delle maglie che vanno a richiamare l’altra compagine. Il granata di frequente colora la maglia di riserva o da allenamento degli argentini e la banda campeggia su quella dei piemontesi anche quest’anno. Il gemellaggio è nato nel 1949, in seguito alla tragedia di Superga. Il Toro aveva perso tutti i giocatori e dirigenti e il River aiutò i famigliari dei caduti con una partita di beneficenza. Il 26 maggio 1949 lo squadrone del presidente Liberti arrivò al Comunale per affrontare il Torino, costituito da una selezione dei migliori calciatori del campionato italiano. La partita terminò 2-2 e l’incasso andò in aiuto ai parenti.