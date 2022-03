Toro, il 23 marzo del 1932 nasceva il grande Gustavo Giagnoni

L'ex allenatore granata avrebbe compiuto oggi 90 anni

Nato ad Olbia il 23 marzo 1932, Gustavo Giagnoni è stato allenatore del Torino per ben 3 stagioni, tra le quali sfiorò anche la vittoria dello scudetto, arrivando poi al secondo posto a fine stagione 1971-72. Cresciuto nelle giovanili dell'Olbia, la sua carriera nel mondo dei professionisti comincia esattamente dal club sardo, prima di passare alla Reggiana. Nel 1957 passa al Mantova, club nel quale terminerà poi la sua carriera da giocatore, nel 1968. In quella stessa stagione, viene incaricato ad allenatore nelle giovanili del club lombardo, per poi passare a dirigerne la prima squadra. Tra le varie squadre che Gustavo Giagnoni allenò, oltre al Torino citato in precedenza, si ricordano Milan, Bologna, Roma, Cagliari e Perugia. Si ritira dal mondo del calcio nel 1992 dopo aver raggiunto la promozione dalla Serie C2 alla C1 con il Mantova. Muore poi il 7 agosto 2018, a Folgaria (86 anni), mentre era in vacanza con la moglie. In granata, Gustavo ha così totalizzato in 3 stagioni 109 presenze, di cui 42 vittorie, 35 pareggi e 32 sconfitte.