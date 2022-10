Toro, il 4 novembre a Saluzzo la presentazione di “Fila, un sogno color granata”

La leggenda dello stadio Filadelfia raccontata in un libro. Venerdì 4 novembre 2022, presso il Toro Club di Saluzzo, verrà presentato "Fila, un sogno color granata" di Danilo Careglio. Nato a Pinerolo nel 1970, Careglio ha intrapreso la sua carriera calcistica nel Riv-Skf di Villar Perosa, per poi passare nel settore giovanile granata fino ad arrivare a giocare in Serie C1 al Monopoli. Il 4 novembre presenterà il libro a Saluzzo, e all'evento parteciperanno anche Luigi Vatta, autore della prefazione, e l'ex calciatore granata Claudio Sala.