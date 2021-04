Toro, l’appello della Maratona: domenica al Fila per caricare la squadra

L'appello della curva granata: tifosi domenica pomeriggio all'ingresso del Filadelfia in vista della gara contro il Parma

Dopo la contestazione di dicembre dopo la sconfitta nel derby, la Curva Maratona ha intenzione di far sentire nuovamente la sua voce. Tramite un comunicato diffuso sui social, i gruppi della curva granata hanno chiamato i tifosi a raccolta. Il motivo? Questa volta nessuna contestazione, ma caricare la squadra in vista della delicata gara di lunedì sera contro il Parma. L'appuntamento è fissato per domenica 2 maggio alle ore 15, di fronte ai cancelli in via Spano. Nessuna contestazione, come è stato ulteriormente spiegato sulla pagina Facebook del "Cast 1983", uno dei gruppi della Maratona: "Adesso salviamoci... i conti li faremo dopo". Con l'auspicio, ovviamente, che questa manifestazione si possa svolgere nel rispetto delle precauzioni anti-coronavirus.