Toro, nuove vele al Filadelfia: si srotolano per evitare rumori

Al Filadelfia continua a tenere banco la questione dei tendoni che circondano l'impianto sportivo granata. Le vele sono state inserite per garantire una maggiore riservatezza durante gli allenamenti del Torino, ma - come stabilito dalla Commissione di vigilanza del Comune - dovranno essere rimosse obbligatoriamente entro il prossimo 12 agosto. A causa del forte vento e dei temporali, le vele sono state squarciate e per questo - approfittando del momento attuale in cui il Torino si trova in ritiro in Austria per preparare la nuova stagione 2022/2023 - si stanno testando delle nuove vele che andrebbero a sostituire quelle vecchie.